Бельгийское консульство вновь открывается в Киеве

Посольство Бельгии в столице Украины было закрыто с марта по соображениям безопасности, сообщает The Brussels Times . После отступления роSSийских военных с территории Киевской и Черниговской области международные представительства возобновляют свою работу в Киеве .

После встречи Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге министр иностранных дел Софи Вильмес сообщила о решении возобновить работу консульства в Украине.

«Министерство иностранных дел сейчас готовится к открытию посольства Бельгии в Киев », – сообщила Вильмес.

Кроме дипломатической поддержки Бельгия продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Бельгии, поблагодарил за всестороннюю поддержку и призвал вдохновить европейцев сделать еще больше для Украины.