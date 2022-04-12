Бельгийское консульство вновь открывается в Киеве

Дипломаты возвращаются в столицу Украины.

Бельгийское консульство вновь открывается в Киеве
© f-legion.com

Посольство Бельгии в столице Украины было закрыто с марта по соображениям безопасности, сообщает The Brussels Times. После отступления роSSийских военных с территории Киевской и Черниговской области международные представительства возобновляют свою работу в Киеве.

После встречи Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге министр иностранных дел Софи Вильмес сообщила о решении возобновить работу консульства в Украине.

«Министерство иностранных дел сейчас готовится к открытию посольства Бельгии в Киев », – сообщила Вильмес.

Кроме дипломатической поддержки Бельгия продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Бельгии, поблагодарил за всестороннюю поддержку и призвал вдохновить европейцев сделать еще больше для Украины.


Дарья Кепова, ZN.ua

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