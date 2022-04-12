Бельгийское консульство вновь открывается в Киеве
Дипломаты возвращаются в столицу Украины.
Посольство Бельгии в столице Украины было закрыто с марта по соображениям безопасности, сообщает
После встречи Совета министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге министр иностранных дел Софи Вильмес сообщила о решении возобновить работу консульства в Украине.
«Министерство иностранных дел сейчас готовится к открытию посольства Бельгии в Киев », – сообщила Вильмес.
Кроме дипломатической поддержки Бельгия продолжает оказывать Украине финансовую и военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Бельгии, поблагодарил за всестороннюю поддержку и призвал вдохновить европейцев сделать еще больше для Украины.