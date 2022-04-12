Враг усиливает системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска, - Генштаб

"Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении на Курахово"

Враг усиливает системы противовоздушной обороны в районах Мелитополя и Иловайска, - Генштаб
Фото: Ukrmedia

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 06 утра 12 апреля .

Враг пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях РоSSийской федерации, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины.

РоSSийские оккупанты, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке. Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Изменения в положении и действиях подразделений врага на указанных направлениях не зафиксированы.

На Сиверском направлении противник завершает передислокацию отдельных подразделений в восточную операционную зону. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку города Харькова. В районе города Изюм враг ведет боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений наших войск и определения маршрутов их выдвижения.

В Донецком и Таврическом направлениях противник ведет боевые действия и удерживает определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Осуществляет перемещение дополнительных подразделений для ведения военных действий территории Украины.

Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в направлении Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области.

На Южнобугском направлении враг удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Пытается обеспечить живучесть собственных пунктов управления. Противник не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, ведения разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений. Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения.

На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбито шесть атак врага, уничтожено четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Враг снова обстрелял Луганскую область, есть погибшие и раненые – ГайдайВраг снова обстрелял Луганскую область, есть погибшие и раненые – Гайдай
Украинская армия сбила семь воздушных целей роSSийского врагаУкраинская армия сбила семь воздушных целей роSSийского врага
Захватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - ГенштабЗахватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - Генштаб
Враг второй раз за день обстрелял Лисичанск, пострадали три человекаВраг второй раз за день обстрелял Лисичанск, пострадали три человека
Из судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – КнязевИз судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – Князев
Зеленский: "Будет одно из самых сложных сражений, техники врага будет в разы больше, чем сейчас"Зеленский: "Будет одно из самых сложных сражений, техники врага будет в разы больше, чем сейчас"
"Ад" на земле и в небе: сводка Генштаба ВСУ о потерях оккупантов на 11 апреля"Ад" на земле и в небе: сводка Генштаба ВСУ о потерях оккупантов на 11 апреля
РФ запланировала переброску дополнительного вооружения в Украину на вторую половину апреля – ГенштабРФ запланировала переброску дополнительного вооружения в Украину на вторую половину апреля – Генштаб
В ближайшие дни возможно наступление войск РФ, – ГенштабВ ближайшие дни возможно наступление войск РФ, – Генштаб
Враг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные ГенштабаВраг перейдет в наступление в ближайшие дни, но у него есть проблемы: новые данные Генштаба
Последние новости
Подгружаем последние новости