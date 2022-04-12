Зеленский: "Мы могли бы деблокировать Мариуполь, если бы получили достаточное количество оружия"

Президент подчеркнул, что в этом вопросе Украина все еще зависит от поставок, от наших партнеров.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы Вооруженные силы могли быстрее освобождать от роSSийских оккупантов украинские города, в частности Мариуполь, необходимо больше оружия, самолетов и бронетехники.

Об этом он заявил в видеообращении.

Зеленский отметил, что защитники бьют оккупантов "недоступной для роSSийских военных мудростью и продуманной тактикой". Но если говорить об оружии, то мы все еще зависим от поставок, от наших партнеров.

"К сожалению, мы не получаем столько оружия, сколько необходимо, чтобы быстрее закончить эту войну. Чтобы полностью уничтожить врага на нашей земле. И чтобы выполнить те задачи, которые для каждого нашего человека очевидны. В частности, - чтобы деблокировать Мариуполь", - сказал он.

Президент подчеркнул, что если бы мы получили самолеты и достаточное количество тяжелой бронетехники, необходимую артиллерию, мы могли бы это сделать. Но пока все еще приходится "договариваться и убеждать".

"Уверен, что мы получим почти все, в чем нуждаемся. Но теряется не только время. Теряются жизнь украинцев. Жизнь, которые уже не вернуть. И это – ответственность и тех, кто до сих пор держит необходимо Украине оружие на складах. Ответственность, которая навсегда останется в истории. Как останется в истории и наша благодарность. Благодарность тем государствам и тем политикам, которые реально помогли. Которые не медлили. Которые не торговались, когда от помощи зависела жизнь", - сказал Зеленский.

Напомним, США и Украина ведут интенсивные консультации по новому пакету военной помощи, учитывающему специфику ведения боевых действий на востоке и юге Украины, где местность отличается от предыдущего главного фронта войны.

Штаты также ведут переговоры с союзниками в Европе, чтобы узнать, какие дополнительные системы противовоздушной обороны большой дальности, танки, бронетехнику и артиллерию могут предоставить Украине из своих собственных запасов.

11 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также анонсировала увеличение Европейским Союзом поставок оружия Украине для противостояния роSSийской агрессии.