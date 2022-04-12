На грани бунта: вояки рф массово отказываются идти в наступление, новый аудиоперехват

роSSийская техника, война

РоSSийские солдаты отказываются идти в наступление и саботируют приказы, некоторые из подразделений уже на грани бунта.

Об этом свидетельствуют многочисленные перехваты, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

«Вот как в этом разговоре «ответчика» с матерью. Воин из Краснодарского края говорит, что ему надоело «сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем сделать», - комментируют в СБУ новый аудиоперехват.

Также в разговоре оккупант жалуется, что о его подразделении слагают легенды как о «смертном полку». Так что больше не хочет быть «фаршем». В конце концов 90% его коллег также отказались идти в новое наступление.

«…нас со 150 человек - 130 таких, как я», - сообщил захватчик.

Также он рассказал, что после того как полковнику не удалось убедить их ринуться в атаку, к ним привезли священника. Но на предложение «отказников» возглавить, колонну, отправляющуюся на передовую, отказались и полковник, и священнослужитель.

Так что солдаты «…спокойно, плюнул им под ноги, ушли». Командование на саботаж не реагирует, потому что «…сейчас он на нашего быканет, того переключит, в ногу шмальнет…».

Отметим, что ранее о массовом нежелании оккупантов воевать на территории Украины неоднократно заявляли в украинской разведке и Минобороны.

О массовом отказе заявлял и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Так, Ким сообщил, что в Украину отправляются военнослужащие из далних регионов РФ, где «нет интернета». Те же, у кого есть доступ к информации - под любыми предлогами отказываются от ведения боевых действий на территории Украины.


Катерина Петренко, politeka.net

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