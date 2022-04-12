Новые санкции должны быть такими, чтобы РоSSия даже не говорила об оружии массового поражения, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что новые санкции против РоSSии должны быть такими, чтобы страна-агрессорка "даже не говорила об оружии массового поражения".

Об этом он заявил в видеообращении.

"Украинцы! Украинки! Наши защитники и защитницы! Завершается 47-й день роSSийско-украинской войны, этого позорного вторжения, постепенно вычеркивающего РоSSию из международных отношений. Делает ее с каждым днем все более токсичной. Теперь только вопрос времени - когда своими же действиями, своими же военными преступлениями роSSийская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с РоSSийской Федерацией", - сказал президент.

Зеленский рассказал, что сегодня встретился с экспертной группой, прорабатывающей создание спецмеханизма досудебного расследования и судебного разбирательства военных преступлений, совершенных роSSийскими военными. Сейчас они прорабатывают юридический путь привлечения оккупантов к ответственности, который будет максимально эффективным и настолько быстрым, насколько это возможно.

"Чтобы не ждать десятки лет, пока завершатся все международно-правовые процедуры, а ускорить наступление справедливости. Я ожидаю, что варианты решений по созданию такого спецмеханизма будут представлены уже в ближайшее время", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора - применения химического оружия против защитников Мариуполя. Он подчеркнул, что возможное применение химического оружия роSSийскими военными уже обсуждалось с мировыми лидерами. Зеленский заявил, что уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на роSSийскую агрессию гораздо жестче и быстрее.

Президент напомнил, что Европейский Союз начал обсуждать шестой санкционный пакет против РФ .

"Время сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения с роSSийской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против РоSSии – обязательно. Любой новый санкционный пакет против РоSSии, не затрагивающий нефть, будет воспринят в Москве с улыбкой ", - подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал, что говорил о необходимости ужесточения санкций в обращении к парламенту и народу Республики Корея. На этой неделе президент продолжит такой формат общения с государствами-партнерами. Завтра будет обращаться к парламенту Литвы.

"Кстати, сегодня в Украине с визитом находилась Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Я благодарен ей за поддержку, как и всему литовскому народу", - сказал Зеленский.

Также сегодня он обсуждал вопросы ужесточения санкций из премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Норвегии.

"Провел разговор с главой Африканского союза, Президентом Сенегала. Проинформировал его об актуальной ситуации в Украине, о глобальных угрозах, созданных роSSийским вторжением", - добавил президент.

Напомним, 8 апреля вступил в силу пятый пакет санкций Евросоюза против РоSSии после свидетельств о зверствах россиян в Киевской области. Он, в частности, предусматривает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других жестких ископаемых топлива в ЕС из РоSSии с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС сейчас составляет 8 млрд. евро в год.

Палата представителей Конгресса и Сенат США проголосовали и направили на подпись президенту Джо Байдену закон, запрещающий импорт роSSийской нефти, газа и угля.