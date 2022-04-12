РоSSия вооружается контрабандным оружием из Ирака - The Guardian

Иракские боевики заявили о поставках в РФ противотанковых ракет и РПГ, информирует ZN.ua .

Экономические санкции введены против РФ , включали запрет на товары военного и двойного назначения, в том числе на некоторые виды электроники и оптики. Из-за ограничений, роSSийские производители вынуждены останавливать производства. Сообщается, что на главном заводе бронетехники РоSSии и тракторном заводе закончились детали для производства и ремонта танков.

Поэтому Кремль активно ищет другие источники поступления оружия и комплектующих. Ирак и Иран с готовностью откликнулись на призыв Москвы о военной помощи.

"Нам все равно, куда идет тяжелое вооружение. Все, что направлено против США, делает нас счастливыми", - заявил один из осведомителей в "Хашд аш-Шааби".

В конце марта противотанковые ракеты и РПГ иранскими военными были доставлены в РоSSию морем. Ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, похожий на роSSийский С-300, был подарен Москве властями Тегерана вместе с возвращенными С-300.



