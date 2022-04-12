В Черновцы приедут представители всех основных мировых конфессий

В Черновцы приедут иерархи всех основных мировых конфессий. Об этом сообщает Черновицкая ОГА. Таким образом, священнослужители хотят продемонстрировать дружбу и поддержку мира в Украине. В частности, в город приедут представители Вселенского Патриарха Варфоломея и Папы Римского Франциска, Архиепископ Кентерберийский, имамы и раввины.

"Встреча с религиозными лидерами состоится в Черновицком областном музыкально-драматическом театре 12 апреля. Кроме того, Понтифик лично передал представителю католической церкви официальное письмо с благословением народа Украины, которое зачитают во время встречи", - говорится в сообщении.