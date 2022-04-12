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2022-04-12
В Черновцы приедут представители всех основных мировых конфессий
Визит должен продемонстрировать поддержку Украины.
В Черновцы приедут иерархи всех основных мировых конфессий. Об этом
"Встреча с религиозными лидерами состоится в Черновицком областном музыкально-драматическом театре 12 апреля. Кроме того, Понтифик лично передал представителю католической церкви официальное письмо с благословением народа Украины, которое зачитают во время встречи", - говорится в сообщении.
Данил Ганаженко, ZN.ua