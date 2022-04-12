США пока не подтверждают химическую атаку в Мариуполе, Британия проверяет

В Белом доме подчеркивают, что ранее предупреждали о такой вероятности.

Соединенные Штаты пока не подтвердили применение химического оружия в Мариуполе. Но ранее предупреждали украинцев, что РоSSия может применить химические агенты в этом юго-восточном украинском городе, цитирует CNN спикер Госдепартамента Неда Прайса.

«До сегодняшнего дня у нас была достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать агенты, химические агенты, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими агентами, как часть плана по ослаблению обороноспособности украинских военных и гражданских, оставшихся в Мариуполе», – сказал Прайс.

«Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы поговорим с ними напрямую и попытаемся определить, что именно произошло. И как только у нас будет уверенность, сообщим, что это было или могло быть», - сказал Нед Прайс.

Также Великобритания проверяет информацию о применении россиянами химического оружия в Мариуполе. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter .

"Сообщается, что роSSийские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы с партнерами срочно работаем над проверкой деталей. Любое применение такого оружия будет безжалостной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", - написала Лиз Трасс.

Вчера вечером полк "Азов", который вместе с морской пехотой защищает Мариуполь, сообщил, что около 21:30 роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе ядовитое вещество неизвестного происхождения.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляла, что роSSийские пропагандисты распространяют заявление одного из главарей так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Поэтому целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие.