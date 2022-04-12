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2022-04-12
Эскалация в Донецкой и Луганской областях возможна в течение двух-трех недель – британская разведка
По данным британской разведки, РФ продолжает отводить свои войска от Беларуси для передислокации на востоке Украины, информирует
© Facebook/ Азов
Оккупанты сосредотачивают свои атаки на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева. Об этом
По данным разведки Великобритании, бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. РФ до сих пор перегруппирует свои войска.
В то же время, указано, что роSSийские войска продолжают отводить из Беларуси для передислокации на востоке Украины.
Юлия Москаленко, ZN.ua