Эскалация в Донецкой и Луганской областях возможна в течение двух-трех недель – британская разведка

Оккупанты сосредотачивают свои атаки на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева. Об этом сообщила британская разведка.

По данным разведки Великобритании, бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. РФ до сих пор перегруппирует свои войска.

В то же время, указано, что роSSийские войска продолжают отводить из Беларуси для передислокации на востоке Украины.