Эскалация в Донецкой и Луганской областях возможна в течение двух-трех недель – британская разведка

По данным британской разведки, РФ продолжает отводить свои войска от Беларуси для передислокации на востоке Украины, информирует ZN.ua.

Эскалация в Донецкой и Луганской областях возможна в течение двух-трех недель – британская разведка
© Facebook/ Азов

Оккупанты сосредотачивают свои атаки на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с последующими боями в районе Херсона и Николаева. Об этом сообщила британская разведка.

По данным разведки Великобритании, бои на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель. РФ до сих пор перегруппирует свои войска.

В то же время, указано, что роSSийские войска продолжают отводить из Беларуси для передислокации на востоке Украины.

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