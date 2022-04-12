Работают партизаны? В РоSSии возле границы с Украиной взорвали ж/д пути

В Шебекинском городском округе Белгородской области РоSSии, в которую оккупанты стягивают войска для продолжения войны в Украине, неизвестные повредили железнодорожные пути.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, информирует Апостроф.

"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал он.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что РоSSия готовится к партизанской войне на своей территории. Повышение мер безопасности связано с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры".


Лена Руденко, Апостроф

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