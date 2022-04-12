Битва за Донбасс близится к точке кипения: в британской разведке назвали сроки

Оккупанты продолжают вывод войск из Беларуси для их переброса на Восток Украины.

Таковы данные британской разведки, опубликованные на странице в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Так, в разведке сообщают об эскалации военных действий оккупантов на Донбассе в ближайшие 2-3 недели.

Продолжаются бои вокруг Николаева и Херсона, идет бой за Краматорск.

Добавим, ранее в британской разведке сообщали, что россия пытается вербовать солдат в оккупированной части Молдовы – Приднестровье.

Также в ответ на растущие потери оккупанты пытаются увеличить численность войск личным составом, уволенным с военной службы с 2012 года.

Кроме того в разведке Британии предупреждали, что рф может применить в Мариуполе фосфорные бомбы.

РоSSия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя.