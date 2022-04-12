Враг снова обстрелял Луганскую область, есть погибшие и раненые – Гайдай

РоSSийские оккупанты ночью снова обстреляли Луганскую область, больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанская, Северодонецка и Новодружеска, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. В результате вражеских обстрелов один человек погиб.

«Еще 12 жилых домов уничтожены россиянами, 7 – этой ночью, разрушения в Рубежном, человеческие жертвы в Лисичанске. Больше всего пострадали жилищные массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска», – сообщил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что в результате обстрела один мужчина погиб, еще три человека получили ранения. Двух человек вовремя эвакуировали из-под обстрелов.

«В Рубежном загорелись три дома. Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше», – отметил глава ОВА.

Два дома пылали ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек – в Новодружеске. В Кременной и Щедрищево после обстрелов со стороны врага пламенем охватило хвойную подстилку.

«Бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров. Огонь россияне открывали по Северодонецкой громаде, Лисичанске, Кременной, Новодружеске, Рубежному. Ими повреждены 17 объектов – 12 жилых домов и 4 объекта инфраструктуры, нежилые сооружения», – добавил Гайдай.