Украина предлагает партнерам применить к роSSийскому монополисту «Газпром» санкции по «иранской модели» – роSSийский газ будет идти в ЕС , а средства за него будут перечисляться не РФ , а на специальные депозитные счета.

Заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченко считает, что быстро заместить роSSийский трубопроводный газ, который составляет 40% общего импорта ЕС , не получится. И предложенная Украиной модель могла бы стать выходом из этой ситуации.

«Мы предлагаем «иранскую модель» санкций: природный газ доставляется от «Газпрома» в Европу, но все средства хранятся на специальных депозитных счетах в европейских банках, пока РоSSия не выполнит определенные условия», – цитирует Демченкова « Укринформ ».

Так деньги не будут идти прямо в РФ и не будут финансировать ее войну против Украины.

«В ЕС, в частности, в Германии, очень долго цементировался миф о том, что Европа умрет без роSSийских энергоресурсов. На самом деле, ситуация совершенно противоположная – это роSSийская энергетика умрет без Европы», - добавил он.

ЕС остается единственным крупным рынком сбыта для роSSийского газа. Без европейского рынка россиянам придется остановить и законсервировать свои месторождения, объясняет замминистра. А при восстановлении будет потеряно 70% газовых месторождений.

«Поэтому если (роSSийский диктатор Владимир ) Путин и решит сблефовать и остановить поставки газа в Европу, то он просто разрушит свою газовую инфраструктуру», – заявил он.

От сжиженного газа (СПГ) Европа может полностью отказаться, что станет сигналом для рынка и бизнеса. В прошлом году общая поставка роSSийского СПГ составила менее 8%.

Но полное эмбарго ЕС на импорт роSSийского СПГ будет нести незначительный риск, поскольку эти объемы могут быть заменены ростом производства в 2022 году другими поставщиками, предупреждает Демченков.

Что касается импорта роSSийских нефтепродуктов, то от него ЕС может полностью отказаться, считает он. 15% топлива общего потребления можно компенсировать увеличением внутреннего производства и дополнительным импортом из Северной Америки и Азии.

Что касается сырой нефти, то, по словам Демченкова, следует дать больше сигналов производителям. «Если рынок увидит, что Европа серьезно относится к эмбарго на сырую нефть из РоSSии, то возникнет сильная конкуренция за замену «квоты» роSSийской нефти и обеспечение долгосрочных отношений», - объясняет он.

Введение такого эмбарго должно проводиться постепенно – с немедленным прекращением морского импорта роSSийского сырого сырья и прекращением импорта через трубопровод в течение следующих девяти месяцев.

«Мы обращаем особое внимание европейских коллег на необходимость введения немедленного эмбарго на поставки роSSийского СПГ и нефтепродуктов и доказываем, что газ и дизельное топливо также могут быть замещены», - добавляет Демченков.

Украина также отмечает важность санкций против «Росатома» и эмбарго на поставки ядерного топлива из РоSSии.