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2022-04-12
РоSSийские оккупанты используют «живые щиты» в Запорожской и Херсонской областях
Ведение боевых действий в гражданской одежде является признаком военного преступления, информирует
РоSSийские военные, пренебрегая нормами международного права, продолжают использовать мирных жителей как «живой щит»,
«РоSSийские оккупанты продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке – на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области», - рассказали военные.
Оккупанты обустраивают огневые позиции в помещениях аграрных предприятий, на объектах энергетической и социальной инфраструктуры, в центральных районах населенных пунктов.
Фиксируются и случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде, что является признаком военного преступления.
Ольга Чекис, ZN.ua