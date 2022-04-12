РоSSийские оккупанты используют «живые щиты» в Запорожской и Херсонской областях

Ведение боевых действий в гражданской одежде является признаком военного преступления, информирует ZN.ua.

РоSSийские военные, пренебрегая нормами международного права, продолжают использовать мирных жителей как «живой щит», сообщили в Генштабе ВСУ.

«РоSSийские оккупанты продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке – на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области», - рассказали военные.

Оккупанты обустраивают огневые позиции в помещениях аграрных предприятий, на объектах энергетической и социальной инфраструктуры, в центральных районах населенных пунктов.

Фиксируются и случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде, что является признаком военного преступления.


Ольга Чекис, ZN.ua

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