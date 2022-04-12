РФ держит отведенные войска у границ, но угрозы для Сумской обаласти нет – Живицкий

РоSSийские подразделения, которые украинские военные выбили с территории Сумской области, вышли на территорию РФ , но остаются у границ с Украиной, сообщил глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Однако угрозы для жителей области нет, подчеркнул Живицкий, сейчас у потрепанного противника нет ударной группировки для нового вторжения. По его оценкам, причин для эвакуации людей нет.

«Войска на границе с Украиной есть, на границе с Сумской областью есть: они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше. Но пока мы не наблюдаем такой ударной группировки на границе с Сумской областью, и работаем над тем, чтобы ситуация с таким вторжением не произошла», - резюмировал он.