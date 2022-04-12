Собирал секретную информацию госуровня: СБУ задержала в Донецкой области агента РФ

Оказалось, что злоумышленник успел проделать в Украине карьеру в государственных структурах. Агенту грозит пожизненное лишение свободы, информирует ZN.ua.

Собирал секретную информацию госуровня: СБУ задержала в Донецкой области агента РФ
Фото с фейсбук-страницы СБУ

Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ под псевдонимом «Регин», который имел возможность передавать врагу действительно важную информацию, учитывая работу в органах государственной власти. Об этом говорится на фейсбук-странице правительственной организации.

Агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу.

Мужчина признается, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ. Был завербован вражескими спецслужбами после того, как сбежал из Донетчины в Белгород.

РоSSийские кураторы поставили задачу получить секретную информацию государственного уровня.

После 24 февраля роSSийская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать сведения о новейших образцах оружия и военной техники.


Оксана Коваль, ZN.ua

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