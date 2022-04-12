Контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ под псевдонимом «Регин», который имел возможность передавать врагу действительно важную информацию, учитывая работу в органах государственной власти. Об этом говорится на фейсбук-странице правительственной организации.

Агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу.

Мужчина признается, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных Сил РФ . Был завербован вражескими спецслужбами после того, как сбежал из Донетчины в Белгород.

РоSSийские кураторы поставили задачу получить секретную информацию государственного уровня.

После 24 февраля роSSийская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать сведения о новейших образцах оружия и военной техники.