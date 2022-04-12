"Временно" выжил только один: опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встреча с ВСУ, детали

"Временно" выжил только один: опыт войны в Сирии не помог оккупантам при встреча с ВСУ, детали

ССО Украины уничтожили тактическую группу врага в Донецкой области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

«Знакомьтесь: военнослужащие 1-й батальонной тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа. Место дислокации этого подразделения – город Шали…», - сообщили в Генштабе, опубликовав фото, на некоторых из которых можно увидеть изуродованные тела.

В Генштабе уточнили, что это лишь часть батальонной тактической группы, которую воины Сил обороны Украины уничтожили во время штурма ряда населенных пунктов в Донецкой области.

«Командир БТГр вместе со своим начальником штаба были ликвидированы при обстреле в своей БМП-3. Из всех находившихся в той машине временно выжил только сержант Магомедов. Обгоревшего, немногословного и почти мертвого его нашли наши воины», - уточнили в Генштабе.

Сообщается также, что в составе уничтоженного подразделения было много участников массовых убийств мирного населения Сирии.

«Как выяснилось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими защитниками» - заключили в Генштабе ВСУ.

Напомним, оккупанты массово отказываются ехать в Украину.

Также сообщалось, что силы ВСУ нанесли мощный удар по врагу на Луганщине.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупанта, один танк и вертолетБойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупанта, один танк и вертолет
Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войныСпикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны
Пять танков противника, один из которых командирский, уничтожили житомирские десантникиПять танков противника, один из которых командирский, уничтожили житомирские десантники
Хуже только противотанковая мина: куда оккупанты прячут свои "адские машинки"Хуже только противотанковая мина: куда оккупанты прячут свои "адские машинки"
Сирийский "опыт" не помог: украинский спецназ уничтожил командира и начштаба БТГрСирийский "опыт" не помог: украинский спецназ уничтожил командира и начштаба БТГр
Из судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – КнязевИз судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – Князев
"РоSSия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов"РоSSия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов
Зеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежатьЗеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежать
СБУ заявила о нередких случаях использования подростков оккупантами для разведки позиций украинской армииСБУ заявила о нередких случаях использования подростков оккупантами для разведки позиций украинской армии
Прокуратура начала расследование по факту почти полного уничтожения оккупантами села Ольховка в Харьковской областиПрокуратура начала расследование по факту почти полного уничтожения оккупантами села Ольховка в Харьковской области
Последние новости
Подгружаем последние новости