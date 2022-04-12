Пентагон отреагировал на ситуацию в Мариуполе: проверяет возможность химатаки

Аналогичную проверку также проводит Великобритания.

Пентагон отреагировал на ситуацию в Мариуполе: проверяет возможность химатаки
© Кадр/YouTube

Соединенные Штаты проверяют информацию о возможном использовании химического оружия в Мариуполе, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

«Пентагон пока не может подтвердить сообщения о том, что роSSийские войска могли применить химическое оружие в Мариуполе», - сообщил он, добавив, что перспектива использования такого оружия вызывает у Вашингтона беспокойство.

Пентагон знает об угрозах РоSSии применить химоружие, и будет внимательно следить за ситуацией, подчеркнул Кирби.

«Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают наши опасения относительно потенциала РоSSии в использовании в Украине разных средств подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами», - сказал Кирби.


Ольга Чекис, ZN.ua

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