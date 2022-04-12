"Братья"-убийцы: Путин и Лукашенко стали героями жестких карикатур
Художники-карикатуристы с Запада показали свое видение "сотрудничества" роSSийского диктора Путина и его пособника самопровозглашенного диктатора Лукашенко, начавших полномасштабное вторжение в суверенную и независимую Украину, целенаправленно убивая мирных граждан и разрушая гражданскую инфраструктуру, информирует
"Апостроф" сделал подборку метких карикатур.
Белорусский диктатор Лукашенко в рисунках изображается "пешкой" в геополитических играх империалиста Путина. Они вместе купаются в крови Украины, вместе едят тела убитых, вместе созерцают разрушения, которые они нанесли украинским городам.
Лукашенко выступает как заложник, продавшийся Путину в обмен на пожизненное правление в Беларуси.
Художники видят их как воплощение современных Гитлера и Сталина.
Вероятно, эти карикатуры когда-нибудь появятся в учебниках истории.