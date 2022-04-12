Переоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантов

В Николаевской области оккупанты переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных. Однако получили достойный отпор. Об этом сообщает на своей фейсбук-странице оперативное командование «Юг».

Злоумышленники подъехали к украинским позициям на трех гражданских автомобилях, выдав себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Тогда попытались атаковать, но получили мощный отпор. Во время перестрелки оккупанты потеряли пятерых своих людей и впоследствии скрылись.