Переоделись в гражданских и атаковали: в ОК "Юг" рассказали о смертельной затее оккупантов

Все кончилось летально именно для россиян. Получив мощный отпор, захватчики потеряли пятерых своих людей и скрылись, информирует ZN.ua.

Переоделись в гражданских и атаковали: в ОК

В Николаевской области оккупанты переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных. Однако получили достойный отпор. Об этом сообщает на своей фейсбук-странице оперативное командование «Юг».

Злоумышленники подъехали к украинским позициям на трех гражданских автомобилях, выдав себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей. Тогда попытались атаковать, но получили мощный отпор. Во время перестрелки оккупанты потеряли пятерых своих людей и впоследствии скрылись.


Оксана Коваль, ZN.ua

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