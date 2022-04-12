Европол начал операцию по поиску подсанкционных роSSийских активов

Европейское полицейское управление начало 11 апреля операцию «Оскар» для поддержки финансовых расследований по активам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с роSSийским вторжением в Украину. Операция продлится минимум год и будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами ЕС по обходу ограничений в торгово-экономической сфере, говорится на сайте институции.

“Ведомство будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступности. Европол будет также оказывать индивидуальную аналитическую поддержку расследованиям, а также оперативную координацию, криминалистическую и техническую экспертизу, финансовую поддержку соответствующим национальным органам”, - уточняют в сообщении.