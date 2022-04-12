Европол начал операцию по поиску подсанкционных роSSийских активов

Речь идет об операции «Оскар» по поддержанию замораживания активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями ЕС, информирует ZN.ua.

Европол начал операцию по поиску подсанкционных роSSийских активов

Европейское полицейское управление начало 11 апреля операцию «Оскар» для поддержки финансовых расследований по активам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с роSSийским вторжением в Украину. Операция продлится минимум год и будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами ЕС по обходу ограничений в торгово-экономической сфере, говорится на сайте институции.

“Ведомство будет централизовать и анализировать всю информацию, предоставленную в рамках этой операции, для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступности. Европол будет также оказывать индивидуальную аналитическую поддержку расследованиям, а также оперативную координацию, криминалистическую и техническую экспертизу, финансовую поддержку соответствующим национальным органам”, - уточняют в сообщении.


Оксана Коваль, ZN.ua

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