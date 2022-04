Британия и партнеры проверяют информацию об использовании химоружия в Мариуполе

Великобритания вместе с партнерами проверяет информацию об использовании химического оружия в Мариуполе вечером 11 апреля, сообщила министр иностранных дел страны Элизабет Трасс.

«Сообщается, что роSSийские войска могли использовать химические вещества для атаки на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами, чтобы проверить детали», - пишет она в Twitter .

Применение химического оружия станет грубейшей эскалацией конфликта, подчеркнула министр.

«Мы призовем к ответу Путина и его режим», - добавила Трасс.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.