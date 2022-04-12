Арестович ответил, что будет, если Донбасс полностью захватят: "Нам идет вооружение, а РоSSии..."

Алексей Арестович

Даже в случае полной оккупации Донбасса украинские защитники «постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами» будут продолжать уничтожать врага.

Такое убеждение, как пишет Politeka.net, в беседе с правозащитником и юристом Марком Фейгиным высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Кроме того, мирный договор с рф в таких условиях – невозможен.

переговоры между Украиной и РФ

«Мирный договор на этих условиях не будет подписан, будет продолжаться война. Только война на тех условиях, что нам идет вооружение, а РоSSии брать его неоткуда. И это преимущество очень долгое, мы его будем реализовывать. Постепенно, медленно вытягивать на себя. Это будет очень много крови с нашей стороны, дополнительных усилий, грандиозные проблемы для экономики...» - пояснил Арестович.

По словам советника главы ОП, врага на украинской земле будут уничтожать буквально по миллиметру.

«И мы постепенно, по миллиметру, с кровью и крошащимися зубами будем вытягивать это преимущество, будем уничтожать, уничтожать и уничтожать. Пока не уничтожим всех, кто пришел на эту землю», - заявил Арестович.

роSSийская техника, трактор, война

Кроме того, согласно данным разведки Британии, роSSийские оккупанты могут нанести удар по Украине фосфорными боеприпасами.


Катерина Петренко, politeka.net

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