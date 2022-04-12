Загрязнение Украины минами должно рассматриваться как военное преступление РФ – Зеленский

Из-за действий роSSийской армии наша страна превращается в одну из самых заминированных в мире, информирует ZN.ua.

Загрязнение Украины минами должно рассматриваться как военное преступление РФ – Зеленский

Территория Украины, из-за действий роSSийской армии, становится одной из самых заминированных в мире. Действия РФ должны рассматриваться как военное преступление, считает президент Владимир Зеленский.

«Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч взрывоопасных предметов на освобожденных территориях», – отметил он во время ежедневного обращения.

По его словам, прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов ответственности, максимально эффективный и быстрый, насколько это возможно.

«Вопрос наказания всех виновных в преступлениях против украинцев обсудил сегодня и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», – добавил он.


Ольга Чекис, ZN.ua

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