Загрязнение Украины минами должно рассматриваться как военное преступление РФ – Зеленский

Территория Украины, из-за действий роSSийской армии, становится одной из самых заминированных в мире. Действия РФ должны рассматриваться как военное преступление, считает президент Владимир Зеленский.

«Ежедневно обезвреживается не менее нескольких тысяч взрывоопасных предметов на освобожденных территориях», – отметил он во время ежедневного обращения.

По его словам, прорабатывается юридический путь привлечения оккупантов ответственности, максимально эффективный и быстрый, насколько это возможно.

«Вопрос наказания всех виновных в преступлениях против украинцев обсудил сегодня и с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте», – добавил он.