11 апреля зенитно-ракетные подразделения Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожили семь воздушных целей роSSийских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ. В частности, были уничтожены один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

«Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника – патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям роSSийских оккупационных сил", - отмечает Командование воздушных сил.

Напомним, сегодня воины группировки «Восток» уничтожили 92 оккупанта, один танк и геликоптер.

Общие потери роSSийских оккупантов по состоянию на утро 11 апреля составляют 19,5 тыс. лиц, 725 танков, 154 самолета, 137 геликоптеров.