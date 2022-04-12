К ране можно приложить газетку: раненных в Украине россиян хотят снова отправить на войну

Военное командование РоSSийской Федерации усиливает антиукраинскую и антизападную пропаганду в госпиталях, где лечатся солдаты, получившие ранения в нашей стране.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины со ссылкой на письмо, подписанное исполняющим обязанности начальника военно-медицинского управления восточного военного округа РФ Д.Логвиновым, информирует Апостроф.

Он требует организовать “проведение военно-политического информирования о ходе "демилитаризации и денацификации" Украины с использованием специального выпуска газеты “Комсомольская правда””.

Отмечается, что госпитали РФ переполнены военнослужащими, которые получили ранения на территории Украины в ходе боевых действий. Большинство из них не желают возвращаться на фронт.

Пропагандисты решили изменить ситуацию с помощью спецвыпуска "Комсомольской правды", в котором размещены постановочные фото радости якобы освобожденных украинцев, а также материалы о поддержке роSSийскими гражданами войны против Украины и лживости мировых СМИ.


Маргарита Лепс, Апостроф

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