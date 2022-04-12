"Будем гнать их до самой москвы": мать и дочь присоединились к рядам ВСУ после вторжения рф

Они присоединились к украинским защитникам не ради острых ощущений.

На Волыни мать и дочь – Наталья и Вероника Попозогло – вместе пошли защищать страну от роSSийских оккупантов. Теперь они служат в 100-й Бригаде территориальной обороны. Историю мамы и дочки рассказали в прес-службе бригады на странице Facebook.

Наталья была успешной владелицей ателье, специализировавшегося на пошиве эксклюзивной одежды. В военкомате ей сказали, что "модельерок-закройщиц армии не нужно", однако женщине пригодился второй диплом – технолога по приготовлению пищи.

"Я пришла сюда помогать получать победу! Мы будем гнать их до самой москвы. А если нужно будет – то и дальше. Пока не согласятся на полную и безоговорочную капитуляцию. Это они пришли на нашу землю. Пришли нас убивать", – отметила женщина.

Дочь Натальи Вероника первые дни войны помогала маме кормить военных как волонтер, но уже 28 февраля и сама надела форму. Теперь она даст фору любому парню.