Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупанта, один танк и вертолет

Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупанта, один танк и вертолет
Архівне фото
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Украинские защитники продолжают сдерживать роSSийских оккупантов на восточном направлении. В частности, сегодня, 11 апреля, войска РФ осуществили одну атаку

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что украинская артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению личного состава и техники.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92; один танк, три БТР/БМП; три артиллерийские системы; 24 АО; один вертолет и три беспилотника.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что роSSийские оккупационные войска пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели.

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