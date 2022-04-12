Бойцы группировки "Восток" за день уничтожили 92 оккупанта, один танк и вертолет

Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники.

Украинские защитники продолжают сдерживать роSSийских оккупантов на восточном направлении. В частности, сегодня, 11 апреля, войска РФ осуществили одну атаку

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Отмечается, что украинская артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению личного состава и техники.

В ходе боев наши воины уничтожили: личного состава – 92; один танк, три БТР/БМП; три артиллерийские системы; 24 АО; один вертолет и три беспилотника.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что роSSийские оккупационные войска пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели.