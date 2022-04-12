Ехал убивать украинцев, а вернулся домой в гробу: ВСУ уничтожили роSSийского подполковника

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера горнострелкового подразделения армии оккупантов, подполковника Дибира Дибирова, информирует Апостроф .

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Дибиров проходил службу в 291-ом горнострелковом полку, который дислоцируется в Чечне, в населенном пункте Борзой. Данный полк имеет в распоряжении собственный полигон "Альпийский" для отработки учебных задач - кроме того, бойцы подразделения привлекались для борьбы с диверсантами и группировками мусульманских партизан, борющихся за свободу Северного Кавказа от РоSSии.

У Дибирова остались жена и трое детей.