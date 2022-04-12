РоSSия вряд ли улучшила возможности войска после потерь в Украине – Волкер

Вряд ли РоSSия смогла улучшить возможности своего войска после потерь в Украине за последние несколько недель войны. В этом убежден бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Однако дал понять в эфире телемарафона, что в то же время достаточно высока возможность наступления уже на восточном направлении.

«На самом деле они стали только хуже, ведь их оборудование уничтожали, их солдаты получали ранения, теперь они должны восстановить подразделения, которые вместе раньше не тренировали», - отметил дипломат.

«У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются», – говорится в сообщении.