Украинская армия сбила семь воздушных целей роSSийского врага

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на земле и в небе, информирует ZN.ua.

Украинская армия сбила семь воздушных целей роSSийского врага
© Командование Воздушных сил ВСУ / Facebook

В течение 11 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили семь воздушных целей роSSийского врага. Об этом сообщило командование воздушных сил.

«11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей роSSийских оккупантов», — заявило командование.

Сбиты были:

  • один самолет
  • два вертолета
  • четыре беспилотных летательных аппарата

«Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника — патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям роSSийских оккупационных войск», — сообщили в Воздушных силах.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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