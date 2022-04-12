Украинская армия сбила семь воздушных целей роSSийского врага

В течение 11 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили семь воздушных целей роSSийского врага. Об этом сообщило командование воздушных сил.

«11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей роSSийских оккупантов», — заявило командование.

Сбиты были:

один самолет

два вертолета

четыре беспилотных летательных аппарата

«Истребители Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжают воздушное противостояние с превосходящими силами противника — патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям роSSийских оккупационных войск», — сообщили в Воздушных силах.