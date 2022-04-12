Стало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантов

Пленных роSSийских оккупантов будут содержать в отдельной колонии, которая ранее была "законсервирована" в связи с ненадобностью. Об этом журналистам рассказала украинский омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Стало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантов

По ее словам, старую колонию расконсервируют и передадут Министерству обороны Украины. Про какую конкретно колонию идет речь и где она располагается – не сообщается.

По официальной информации, на данный момент бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны взяли в плен около 600 роSSийских оккупантов. Но президент Владимир Зеленский ранее говорил, что в плен сдались около 2000 роSSийских военнослужащих.

Некоторых пленных роSSийских военных уже обменяли на украинцев, которых схватили оккупанты. Нужно отметить, что в плену у оккупантов находятся не только украинские военнослужащие, но и простые мирные жители, журналисты, активисты, священники, мэры городов и представители администрации.

Стало известно, где разместят пленных роSSийских оккупантов

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, роSSийские войска по состоянию на 11 апреля 2022 года потеряли в Украине около 19 500 человек, 725 танков, 1923 боевые бронированные машины, 154 самолета и 137 вертолетов.

Напомним, ранее народный депутат Давид Арахамия назвал условия, при которых Украина подпишет мирный договор с Россией.


Максимов Віталій, Тудей

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