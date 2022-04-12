Тимошенко: если не остановить происходящее с Украиной, беда придет к каждому народу

Чтобы ускорить победу Украины, нужно усиление санкций против РоSSии, предоставление оружия и направление заблокированных роSSийских миллиардов на восстановление Украины. Об этом заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время общения с зарубежными журналистами в Чернигове.

«Я хотела бы, чтобы все страны следовали примеру Соединенных Штатов, которые приняли решение о ленд-лизе, о предоставлении максимальной помощи оружием Украине. Сегодня весь мир разделился на лагерь Добра и Зла, серого нет. Нет нейтральных. Есть те, кто за добро, за правду, за справедливость против войны, и есть те, кто пытается зло «отбить» и поддержать», – отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, именно от непреклонности стран-партнеров будет зависеть, как быстро Украина победит в войне с Россией , тем самым защитит европейские народы от возможного вторжения.

«Именно потому, что весь свободный мир объединился вокруг нас, нам нельзя это зло, каким является страна-агрессор, оставить без наказания. Страны должны знать, что, если не остановить происходящее с Украиной, беда придет к каждому народу. Человечество должно избавиться от войны, насилия, терроризма. Дайте нам оружие, о котором мы просим, усильте санкции, направьте заблокированные роSSийские миллиарды на восстановление Украины. И мы уничтожим рашистское зло и защитим Свободный Мир!» – призвала лидер «Батькивщины».