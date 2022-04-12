Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским

Он также осудил убийства мирных жителей в Буче, но не отказался от закупок роSSийской нефти, информирует ZN.ua.

Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским
© Нарендра Моди/facebook

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести прямые переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Моди сообщил президенту США Джо Байдену во время анонсированной ранее видеоконференции, пишет CNN.

"Я несколько раз разговаривал по телефону с президентами Украины и РоSSии. Я не только призывал к миру, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с президентом Украины", – рассказал Моди.

Он также отреагировал на убийства мирных жителей в Буче, назвав такие события "очень тревожными".

"Мы сразу осудили это и требовали справедливого расследования. Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной проложат путь к миру", – сказал премьер Индии.

По его словам, Индия продолжит отправлять Украине гуманитарную помощь, в частности лекарства.

"Мы также уделяем значительное внимание безопасности гражданского населения Украины и бесперебойным поставкам гуманитарной помощи для него. От нашего имени мы отправили лекарства и другие гуманитарные материалы в Украину и соседние страны. И по просьбе Украины в ближайшее время отправим еще одну партию лекарств", - отметил Нарендра Моди.

Разговор президента США с премьер-министром Индии, в том числе, касался увеличения импорта энергоносителей из РоSSии. Ведь после снижения цен на роSSийскую нефть Индия закупила не менее 13 миллионов баррелей. И это при том, что за весь прошлый год страна купила 16 миллионов баррелей.

Как сообщает CNN, чиновник Белого дома заявил, что в ходе разговора Байден поделился "откровенной" точкой зрения на нейтральную позицию Индии относительно роSSийской агрессии против Украины, однако не обратился к Нарендре Моди с конкретной просьбой принять сторону.

Байден также не получил от Индии никаких жестких обязательств о приостановке покупок роSSийской нефти. Представитель Белого дома отметил, что президент США специально не требовал прекратить закупки энергоносителей РФ.

"Другие страны должны сделать свой выбор. Мы не считаем, что Индия должна увеличивать импорт роSSийской энергии", - подчеркнул чиновник.

Он добавил: вместо того чтобы выдвигать требования, Байден подчеркнул сферы, в которых Индия могла бы помочь "смягчить дестабилизирующее влияние войны Путина". К примеру, продолжить поставки продовольствия.

Во время встречи премьер Индии также выразил обеспокоенность тесными связями между РФ и Китаем. По словам чиновника Белого дома, этот фактор может повлиять на позицию Индии относительно войны в Украине.


Максим Царук, ZN.ua

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