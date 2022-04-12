Премьер-министр Индии предложил Путину провести прямые переговоры с Зеленским

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести прямые переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Моди сообщил президенту США Джо Байдену во время анонсированной ранее видеоконференции, пишет CNN .

"Я несколько раз разговаривал по телефону с президентами Украины и РоSSии. Я не только призывал к миру, но и предложил президенту Путину провести прямые переговоры с президентом Украины", – рассказал Моди.

Он также отреагировал на убийства мирных жителей в Буче, назвав такие события "очень тревожными".

"Мы сразу осудили это и требовали справедливого расследования. Мы надеемся, что продолжающиеся переговоры между Россией и Украиной проложат путь к миру", – сказал премьер Индии.

По его словам, Индия продолжит отправлять Украине гуманитарную помощь, в частности лекарства.

"Мы также уделяем значительное внимание безопасности гражданского населения Украины и бесперебойным поставкам гуманитарной помощи для него. От нашего имени мы отправили лекарства и другие гуманитарные материалы в Украину и соседние страны. И по просьбе Украины в ближайшее время отправим еще одну партию лекарств", - отметил Нарендра Моди.

Разговор президента США с премьер-министром Индии, в том числе, касался увеличения импорта энергоносителей из РоSSии. Ведь после снижения цен на роSSийскую нефть Индия закупила не менее 13 миллионов баррелей. И это при том, что за весь прошлый год страна купила 16 миллионов баррелей.

Как сообщает CNN , чиновник Белого дома заявил, что в ходе разговора Байден поделился "откровенной" точкой зрения на нейтральную позицию Индии относительно роSSийской агрессии против Украины, однако не обратился к Нарендре Моди с конкретной просьбой принять сторону.

Байден также не получил от Индии никаких жестких обязательств о приостановке покупок роSSийской нефти. Представитель Белого дома отметил, что президент США специально не требовал прекратить закупки энергоносителей РФ .

"Другие страны должны сделать свой выбор. Мы не считаем, что Индия должна увеличивать импорт роSSийской энергии", - подчеркнул чиновник.

Он добавил: вместо того чтобы выдвигать требования, Байден подчеркнул сферы, в которых Индия могла бы помочь "смягчить дестабилизирующее влияние войны Путина". К примеру, продолжить поставки продовольствия.