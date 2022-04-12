Полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали в Мариуполе отравляющее вещество

Последствия для людей сейчас продолжают устанавливать.

?Полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали в Мариуполе отравляющее вещество
Маріуполь (ілюстративне фото)
Фото: АЗОВ

Полк "Азов" сообщает, что около часа назад роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

Отмечается, что отравляющее вещество было сброшено с роSSийского беспилотника.

"У пострадавших заметили дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Последствия для людей сейчас продолжают устанавливать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что роSSийские пропагандисты распространяют заявление одного из главарей так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Поэтому, мол, целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, чтобы они учли этот факт потенциального военного преступления РоSSии.

Кроме того, разведка Великобритании сообщила, что существует высокая вероятность применения роSSийскими войсками фосфорных боеприпасов в Мариуполе.



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