?Полк "Азов" сообщил, что роSSийские оккупанты использовали в Мариуполе отравляющее вещество

Последствия для людей сейчас продолжают устанавливать.

Полк "Азов" сообщает, что около часа назад роSSийские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских людей в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

Отмечается, что отравляющее вещество было сброшено с роSSийского беспилотника.

"У пострадавших заметили дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. Последствия для людей сейчас продолжают устанавливать", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что роSSийские пропагандисты распространяют заявление одного из главарей так называемой "народной милиции ДНР" Эдуарда Басурина, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Поэтому, мол, целесообразно перекрыть все выходы и применить химическое оружие.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, чтобы они учли этот факт потенциального военного преступления РоSSии.

Кроме того, разведка Великобритании сообщила, что существует высокая вероятность применения роSSийскими войсками фосфорных боеприпасов в Мариуполе.