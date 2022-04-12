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2022-04-12
В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото
Германией снова прокатились пророSSийские акции. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом, информирует
Об этом сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook.
Он рассказал, что пророSSийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.
"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с роSSийскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.
Ксения Срибнянская, Апостроф