В Германии рашисты устроили автопробег, но были забросаны конским навозом: фото

Германией снова прокатились пророSSийские акции. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом, информирует Апостроф.

Об этом сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook.

Он рассказал, что пророSSийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с роSSийскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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