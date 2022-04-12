Франция выдворяет шестерых роSSийских дипломатов

В МИДе отметили, что они действовали вопреки национальным интересам под дипломатическим прикрытием.

Франция выдворяет шестерых роSSийских дипломатов
Фото: wikipedia.org

Шестерых роSSийских дипломатов во Франции объявили "персонами нон-грата", о чем временному поверенному по делам РФ во Франции было сообщено в понедельник вечером во время вызова в министерство иностранных дел.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французское дипломатическое ведомство.

"В результате очень продолжительного расследования Генеральная дирекция внутренней безопасности (DGSI) раскрыла в воскресенье, 10 апреля, тайную операцию, проведенную роSSийскими спецслужбами на нашей территории", - говорится в коммюнике.

"Шестеро роSSийских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием, деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон-грата", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Франция заявила, что выдворяет из страны 35 роSSийских дипломатов, поскольку их деятельность противоречит интересам сохранности страны.

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