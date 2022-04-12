РоSSия использовала химические оружие в Мариуполе — Азов

Вечером 11 апреля в Мариуполе с БПЛА роSSийских вражеских войск было сброшено отравляющее химическое вещество. Об этом сообщили бойцы полка АЗОВ , которые героически удерживают оборону города.

«У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Последствия использования неизвестного вещества уточняются», — сказано в сообщении.

Причем боевики-марионетки Кремля из самопровозглашенных оккупированных районов Донбасса в открытую заявляли, что собираются травить защитников Мариуполя.

Подконтрольные Кремлю боевики публично подтвердили намерения РоSSии совершить химическую атаку на Мариуполь. Удар планировали нанести по заводу «Азовсталь». Такое заявление сделал представитель «Народной милиции «ДНР» Эдуард Басурин.

«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы — в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор», — заявил Басурин.

К моменту публикации новости на нее уже успел отреагировать и Офис президента. Там сообщили, ссылаясь на источник приближенный Минобороны Украины, что вероятность использования оккупантами химического оружия очень высока.

По неподтвержденным данным речь может идти о газе «Зарин», который сирийский диктатор Асад использовал против армии противника.