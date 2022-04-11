В Ирпене усилили комендантский час, - Кулеба

Временные ограничения с 6:00 12 апреля по 9:00 15 апреля.

В городе Ирпень на Киевщине, усилили комендантский час.

Об этом в своем Telegram сообщил глава гуманитарного штаба Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Временные ограничения будут действовать в административных границах города с 6.00 12 апреля до 9.00 15 апреля", - отметил Кулеба.

Он отметил, что на период действия комендантского часа запрещено находиться на улицах, посещать общественные места, пересекать город транспортом или пешком.

"Исключение – при наличии специального пропуска и удостоверения личности", - добавил глава гуманитарного штаба Киевской ОВА.