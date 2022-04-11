ВСУ получат оружие будущего: главнокомандующий показал "дронобойку"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный продемонстрировал израильский ручной комплекс подавления беспилотников EDM-4S Skysweeper.

Фото опубликовано в Telegram-канале "Новости Вооруженных сил".

Данные средства для борьбы с вражескими БПЛА вскоре должны поступить на вооружение украинских войск, которые уже воюют с Россией . В то же время, более 10 таких систем используются украинскими военными еще с 2020 года.