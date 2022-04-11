Почти треть сил росармии потеряла свою боеспособность, - СМИ

Это свидетельствует о больших потерях, чем считалось ранее, говорят на Западе.

Почти треть сил росармии потеряла свою боеспособность, - СМИ
Фото: скріншот відео

Источники журналистов в западных разведывательных ведомствах подтверждают, что почти треть сил, сосредоточенных РоSSийской Федерацией в середине февраля для вторжения в Украину, потеряли свою боеспособность.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CNN и корреспондента ВВС Марка Урбана.

"По данным западного чиновника, количество роSSийских батальонных тактических групп (по 700-1000 солдат каждая), оказавшихся неэффективными в войне в Украине, составляет 37-38, тогда как 90 остаются в строю. Это говорит о больших потерях, чем считалось ранее" , – отмечает Урбан.

The number of Russian battalion tactical groups (700-1k soldiers each) rendered combat ineffective in the Ukraine war so far has been reassessed at 37-38 according to a western official, leaving 90 operational. That suggests heavier losses than previously thought

— Mark Urban (@MarkUrban01) April 11, 2022

Журналисты CNN во время общения с чиновником Пентагона выяснили - сейчас РоSSия усиленно подвозит к своим передовым подразделениям на востоке Украины тыловое обеспечение и усиливает их вспомогательными средствами.

Так конвой, который заметили спутники в поселке Великий Бурлук на Харьковщине, скорее всего, двигался в Изюм для усиления русских войск. В его составе американская разведка увидела технику для командования и управления полевыми штабами, поддержки пехоты, возможно, беспилотники.

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