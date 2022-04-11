РоSSия не может установить контроль ни над портом Мариуполя, ни над металлургическим комбинатом, - Андрющенко

"Все заявления и бравурные видео снимаются территориально в условных окрестностях".

РоSSийские оккупанты не могут установить контроль ни над портом в Мариуполе, ни над металлургическим комбинатом им. Ильича в Кальмиусском районе.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Все заявления и бравурные видео снимаются территориально на условных окрестностях. Так в порту это крайняя точка к с. Мелекино в районе пляжа Песчаный. В Кальмиусском районе - старый асфальтный завод, только примыкающий к Заводу Ильича, фактически стратегически не имеющий никакого значения" , – отметил Анрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, отсутствие контроля подтверждают атаки росартиллерии, РСЗО и самолетов по жилым кварталам в районе порта на территории города.

"Оккупанты сами и их роSSийские паблики постят в последние дни много колонн, двигающихся в битву за восток. Обращает на себя внимание отсутствие, в частности, на танках кумулятивной защиты, что говорит о пополнении из консервации. Значит, нашим будет легче жечь сволочь", - добавил Андрющенко.

Он подчеркнул, что "все это вкупе складывается в достаточно хорошую картину сдержанного оптимизма".

Напомним, сегодня защитники Мариуполя призвали иностранцев выходить с митингами в поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оборона города продолжается, делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения по всем направлениям.

По информации Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Мариупольском порту россияне захватили в плен моряков грузового судна.