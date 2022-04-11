"Не время для отговорок": глава МИД Германии заявила, что Украине нужно дать тяжелое вооружение

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина нуждается в тяжелом вооружении, выступая перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге.

Как пишет Politeka.net, сегодня, 11 апреля, проходит заседание Совета ЕС в Люксембурге. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для защиты от роSSийских оккупантов Украине нужно тяжелое вооружение, передает Deutsche Welle.

"Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя. - Ясно одно - Украине нужна дальнейшая военная техника, прежде всего, тяжелые вооружения. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма, в первую очередь, когда речь идет о запчастях и обучении", - заявила Бербок.