Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны
Первая на очереди - экс-редактор "Первого канала" Овсянникова, информирует
Глава Госдумы РоSSийской Федерации Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, "получающих печеньки от Госдепа". Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Триггером для Володина стал переход экс-редакторки "Первого канала" Марины Овсянниковой в немецкую газету Die Welt в качестве внештатной корреспондентки.
"Они делают заявления, подавая их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на самом деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа". Сегодня такую подачку получила Марина Овсянникова. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, к сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну", - заявил он.