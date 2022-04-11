Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны

Первая на очереди - экс-редактор "Первого канала" Овсянникова, информирует ZN.ua.

Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны
© Українські новини

Глава Госдумы РоSSийской Федерации Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, "получающих печеньки от Госдепа". Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Триггером для Володина стал переход экс-редакторки "Первого канала" Марины Овсянниковой в немецкую газету Die Welt в качестве внештатной корреспондентки.

"Они делают заявления, подавая их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на самом деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа". Сегодня такую подачку получила Марина Овсянникова. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, к сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну", - заявил он.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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