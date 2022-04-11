Спикер Госдумы РФ хочет забирать гражданство у россиян, высказавшихся против войны

Глава Госдумы РоSSийской Федерации Вячеслав Володин предложил лишать гражданства россиян, "получающих печеньки от Госдепа". Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Триггером для Володина стал переход экс-редакторки "Первого канала" Марины Овсянниковой в немецкую газету Die Welt в качестве внештатной корреспондентки.