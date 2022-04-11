Русские нацисты устроили "сафари" на коров: расстреливали животных и жарили шашлыки в церкви

В Черниговской области роSSийские оккупанты уничтожили молочную ферму и убили более 100 коров.

Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ", информирует Апостроф.

В селах Лукашевка и Ивановка орки устроили "сафари" на коров и свиней - они убивали не только коров, но даже телят. Из мяса убитых животных они делали шашлыки в церкви.

Среди убитых оказалась корова, у которой должны были появиться на свет телята. Всего рашистские выродки убили 110 коров.

Осторожно!!! Фото содержит элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой!!!

Кроме того, русские уроды разрушили около полусотни домов, уничтожили сельхозтехнику и убили 12 мирных жителей. Тела были найдены в церкви - там орки устроили штаб.


Евгений Устименко, Апостроф

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