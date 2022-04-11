Израиль позволит трудоустроиться украинцам, которые находятся в стране из-за вторжения РФ

Граждане Украины также смогут получить базовое социальное страхование, информирует ZN.ua.

Израиль позволит трудоустроиться украинцам, которые находятся в стране из-за вторжения РФ

Украина получила положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, которые находятся в Израиле из-за полномасштабного вторжения РоSSии на территорию Украины. Об этом сообщила прессслужба Посольства Украины в Государстве Израиль в Facebook.

Разрешение для работы смогут получить украинцы, приехавшие в Израиль накануне полномасштабного вторжения РФ и вынужденные остаться, а также те, кто прибыл в страну после 23 февраля.

Эти категории граждан смогут получить и базовое социальное страхование.

Кроме того, Министерство внутренних дел Израиля дало Украине согласие на выдачу разрешений на въезд семьям украинцев, которые легально находятся в Израиле по рабочим визам.

В прессслужбе также добавили, что "посольство все также не согласно с принципом применения квот и каких-либо других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы предоставить украинцам убежище от ужасов роSSийской агрессии".

Ранее Министерство экономики Украины запустило в Telegram чат-бот, цель которого – помочь найти ответы на наиболее распространенные вопросы о трудовых отношениях в условиях военного положения.


Максим Царук, ZN.ua

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