Пять танков противника, один из которых командирский, уничтожили житомирские десантники

Бойцы в течение двух дней вели упорные бои на одном из важных направлений.

Пять танков противника, один из которых командирский, уничтожили житомирские десантники
Фото: Генштаб

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили 5 танков русских оккупантов.

Об этом сообщило командование десантно-штурмовых войск.

"... В течение двух дней упорных боев на одном из важных направлений уничтожили пять танков противника, один из них командирский", - отметили военные.

Командование обнародовало видео с результатами работы бойцов.

Напомним, накануне десантники с Донетчины уничтожили "Стугной-П " три единицы вражеской техники.

По данным Генштаба ВСУ, роSSийские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину уже потеряли 725 танков.

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