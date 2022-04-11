The Atlantic: Украина очень нужна Европе

Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу, напоминая ЕС, зачем он вообще был основан, информирует ZN.ua.

The Atlantic: Украина очень нужна Европе

Если кому-то интересно, насколько мощна сила европейской мечты сейчас, ему следует ехать не в Париж и не в Рим, не в Брюссель и не в Берлин. Следует ехать в Киев.

«В прошлом октябре я посетил город, где общался с молодыми и амбициозными украинцами. Они рассказали мне о самой большой мечте своей страны – стать членом Евросоюза. Для этих молодых людей ЕС стал синонимом демократии и свободы, прогресса и процветания. Когда я сказал им, что большинство студентов в моей родной стране – Нидерландах – считают ЕС скучным и бюрократическим, они не поверили. В последние несколько недель я много думал об этих украинских студентах. Они и их соотечественники готовы умереть за то, что мы воспринимаем как должное», – пишет на страницах The Atlantic нидерландский писатель и философ Рютгер Брегман.

С начала роSSийского вторжения в феврале миллионы украинцев пошли защищать не только свою страну, но и Европу. Они стали для ЕС мощным напоминанием, почему эта организация вообще была основана. После Второй мировой войны появилось сознание, что нам нужно сотрудничать. Нашим лозунгом стали слова «Никогда больше». То, что началось как Европейское сообщество из угля и стали, переросло в современный Евросоюз. Но как быстро европейцы привыкли к нему.

«Каждая веха развития цивилизации начинается как утопический идеал. Но как только мечта становится реальностью, мы забываем, насколько невероятными эти изменения казались когда-то. А забывающие становятся самодовольными. Именно так союз из 28 стран (которых теперь осталось 27) начал отходить от собственных идеалов», – пишет нидерландский философ.

Он обвиняет Европу в том, что она проповедовала права человека, пренебрегая правами беженцев на своих границах. Она вводила жесткие меры бережливости в то время, когда остро требовались инвестиции. В Северной Европе лидеры потеряли чувство солидарности с коллегами на юге. А на юге демократию поставили на паузу. Вот что бывает, если принимать ЕС исключительно как экономический проект, а не объединение с общими ценностями.

«Мы слышали, как немецкие политики жалуются на ленивых греков, хотя на самом деле у греков самая длинная в Европе рабочая неделя. Мы слышали, как нидерландские политики ворчали, что южные страны должны собирать больше налогов, хотя на самом деле Нидерланды – самый большой налоговый оффшор в мире. И мы слышали, как британцы жаловались на абсолютно все, пока они не ушли», – говорится в статье.

Но все же в годы после европейского долгового кризиса десятилетие назад дух времени начал меняться, напоминая Европе о ее идеалах и потенциале. Больше всего это было заметно в борьбе с глобальным потеплением. 16-летняя школьница Грета Тунберг начала одиночный протест у парламента Швеции, после чего зародилось целое движение. Так вопрос изменения климата оказался в эпицентре всех избирательных кампаний в Европе.


Лесь Димань, ZN.ua

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