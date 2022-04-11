СБУ задержала роSSийского агента, работавшего в администрации бывшего президента и других госструктурах

Вражеские спецслужбы оплачивали ему обучение и поездки за границу.

СБУ задержала роSSийского агента, работавшего в администрации бывшего президента и других госструктурах
Фото: скрін відео

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента роSSийских спецслужб, работавшего в администрации бывшего президента и других государственных структурах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ и обнародовала видео, где предатель рассказывает о своих задачах.

Задержанный признается, что с 2014 года работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Его завербовали вражеские спецслужбы после того, как он сбежал из Донбасса в Белгород.

РоSSийские кураторы дали ему псевдоним "Регин" и обязали добыть секретную информацию государственного уровня.

"Для этого даже помогали делать карьеру в украинских органах власти. В частности, этот агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента, а затем служил в армии. Вражеские спецслужбы также оплачивали ему обучение и поездки за границу. Кроме тайной информации, предатель собирал компрометирующие данные о должностных лицах разного уровня и их родственниках. Это должно было стать рычагами для их дальнейшей вербовки роSSийскими спецслужбами", - сообщили в СБУ.

С началом широкомасштабного вторжения РоSSии в Украине разведка страны агрессора дала задержанному задачу собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники.

"В ходе разработанной спецоперации сотрудники Харьковского управления СБУ перехватили канал связи агента, установили место его нахождения и схватили предателя на Донетчине. В ходе допроса агент подробно рассказал о том, какие указания он получал от врага, предоставил информацию об интересовавших россиян лицах, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине", - отметили в службе безопасности.

С задержанным проводят соответствующие мероприятия, чтобы установить всю цепочку государственных изменников и коллаборантов, работающих в РоSSию.

Агенту грозит пожизненное лишение свободы.

"Надо отметить, что в последнее время РоSSия активизирует своих глубоко законспирированных агентов для их использования в войне с Украиной. Но Служба безопасности эффективно противодействует этому. Так только за прошлую неделю СБУ разоблачила ряд таких изменников", - подчеркнули в украинском ведомстве.

Напомним, на днях СБУ сообщила о подозрении депутату горсовета Мариуполя от ОПЗЖ, которого оккупанты объявили "мэром".

На прошлой неделе Служба безопасности нейтрализовала сеть вражеских корректировщиков и коллаборанта, готовившего "списки" на уничтожение.

По информации Офиса Генпрокурора, с 2014 года в Украине зарегистрировано более 2000 дел о государственной измене.

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