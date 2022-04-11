ВСУ уничтожили важную "шишку": целая армия лишилась начальника артиллерийской разведки

В понедельник, 11 апреля, стало известно о гибели подполковника Вячеслава Савинова, начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.

Об этом говорится в сообщении на сайте роSSийской общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего артиллерийского командного училища.

Савинов до Украины успел повоевать в Сирии, имел два ранения и был дважды награжден орденами "За мужество". Он погиб еще 12 марта, но сообщения о его гибели стали появляться в конце марта - начале апреля.


Евгений Устименко, Апостроф

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